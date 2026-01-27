Guadalupe vs. Alajuelense: horario y canal para ver el partido

Luego de lograr su primer y agónico triunfo del torneo frente a la Asociación Deportiva San Carlos, Liga Deportiva Alajuelense se enfoca ahora en su próximo reto, cuando visite, este martes, a Guadalupe FC en la siguiente jornada del campeonato nacional.

El conjunto rojinegro consiguió un importante respiro tras sumar sus primeros tres puntos del certamen, resultado que alivió la presión y permitió al equipo recuperar confianza de cara a los compromisos venideros.

El siguiente desafío para Alajuelense será como visitante ante Guadalupe FC, en un partido que está programado para las 6 de la tarde en el Colleya Fonseca. El encuentro representa una nueva oportunidad para que los manudos le den continuidad a su mejoría y sigan escalando posiciones en la tabla.

Alajuelense viene de vencer de forma agónica a San Carlos en la fecha anterior. (Jose Cordero/José Cordero)

¿Dónde ver el partido?

El duelo entre Guadalupe y Alajuelense contará con transmisión exclusiva por la señal de FUTV, canal que posee los derechos del compromiso.

El juego será clave para ambos equipos, en especial para Alajuelense, que buscará confirmar su repunte tras el triunfo conseguido en la jornada anterior.

Nota realizada con ayuda de IA