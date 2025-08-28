Herediano vs. Municipal: ¿A qué hora y por cuál canal ver juego de Copa Centroamericana?

Herediano vuelve a jugar en la Copa Centroamericana (La Nación/Cortesía: Herediano)

Esta semana ha sido clave en la Copa Centroamericana con el último juego de la fase de grupos y tras conocer el destino de Saprissa, Alajuelense y Cartaginés, ahora toca saber el del Club Sport Herediano.

El cuadro florense buscará un espacio en la siguiente fase este jueves en un intenso y complicado juego contra el Municipal de Guatemala.

El Team es el club tico que llega más comprometido a esta última fase y es que tiene solo tres puntos, por lo que necesita ganar sí o sí.

El cuadro dirigido por Hernán Medford además tiene que preocuparse por los goles porque si el Real España vence al Sporting San Miguelito y por más goles que ellos (en caso de que ganen), quedan afuera.

El juego está pactado a las 8 de la noche en el Estadio Nacional, quienes no lo vayan a ver en vivo tienen la opción de seguirlo por medio de ESPN y Disney Plus.