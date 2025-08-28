Teleguía Deportes

Herediano vs. Municipal: ¿A qué hora y por cuál canal ver juego de Copa Centroamericana?

Herediano tiene un duro reto este jueves para buscar la clasificación en Copa Centroamericana

Por Hillary Chinchilla Marín
Herediano Copa Centroamericana Sporting San Miguelito 21 de agosto del 2021 Cortesía: Herediano
Herediano vuelve a jugar en la Copa Centroamericana (La Nación/Cortesía: Herediano)

Esta semana ha sido clave en la Copa Centroamericana con el último juego de la fase de grupos y tras conocer el destino de Saprissa, Alajuelense y Cartaginés, ahora toca saber el del Club Sport Herediano.

El cuadro florense buscará un espacio en la siguiente fase este jueves en un intenso y complicado juego contra el Municipal de Guatemala.

El Team es el club tico que llega más comprometido a esta última fase y es que tiene solo tres puntos, por lo que necesita ganar sí o sí.

El cuadro dirigido por Hernán Medford además tiene que preocuparse por los goles porque si el Real España vence al Sporting San Miguelito y por más goles que ellos (en caso de que ganen), quedan afuera.

El juego está pactado a las 8 de la noche en el Estadio Nacional, quienes no lo vayan a ver en vivo tienen la opción de seguirlo por medio de ESPN y Disney Plus.

Copa CentroamericanaHeredianoMunicipalAlajuelenseSaprissaCartaginés
Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

