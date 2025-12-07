Teleguía Deportes

Herediano vs. Pérez Zeledón y Cartaginés vs. Liberia: ¿Dónde ver los partidos que definirán el cuarto clasificado?

La lucha por el cuarto lugar del Apertura llega a su cierre con dos duelos en simultáneo que prometen tensión total

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín

El torneo de Apertura definirá este domingo el último clasificado a semifinales, una batalla directa entre Municipal Liberia, Pérez Zeledón y el Club Sport Herediano, que mantienen opciones matemáticas de adueñarse del último cupo a semifinales.

Todo se define a las 4 de la tarde

Fernando Lesme (Liberia) Marcel Hernández (Herediano) Bryan Segura (Pérez Zeledón) 25 de noviembre La Nación
Herediano y Pérez Zeledón chocan con la obligación de ganar para seguir con vida en el torneo. (La Nación/La Nación)

La jornada arrancará a las 4 p. m., cuando se disputen en simultáneo los encuentros Herediano vs. Pérez Zeledón y Cartaginés vs. Municipal Liberia, lo que aumentará la tensión al depender cada club de lo que ocurra en ambas canchas.

Liberia llega a la fecha en la cuarta posición con 26 puntos, seguida por Pérez Zeledón y Herediano, ambos con 23 unidades. La diferencia de gol mantiene a los generaleños por encima de los florenses, pero cualquiera de los dos podría superar a los liberianos si estos tropiezan en Cartago.

El duelo entre Herediano y Pérez Zeledón se transmitirá por Futv, mientras que el choque entre Cartaginés y Liberia lo podrá ver por Repretel o por TDMax.

Alajuelense y Saprissa esperan rival

Alajuelense se enfrentan Saprissa en el el Clásico Nacional por la jornada 13, torneo de apertura 2025 Liga Promerica
Alajuelense y Saprissa esperan rival (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

En la parte alta de la tabla, Alajuelense y Saprissa ya tienen asegurados los primeros dos puestos, mientras que Cartaginés se mantiene en el tercer lugar, mismo que podría perder en caso de perder ante Liberia. La atención, sin embargo, se concentra en la intensa disputa por el cuarto boleto, que puede cambiar de manos con cualquier resultado.

La combinación de marcadores convertirá la última fecha en un cierre de infarto, donde cada gol tendrá un peso determinante para definir al último invitado a las semifinales del Apertura.

Nota realizada con ayuda de IA

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
SaprissaHeredianoLiberiaCartaginésPérez ZeledónNotas IALTNotas IALTH
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.