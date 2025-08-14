Hernán Medford confesó que vive agradecido con Herediano por algo que ningún otro equipo a hecho por él

Teleguía Deportes

Por Sergio Alvarado y Hillary Chinchilla Marín
14/08/2025/ Hernán Medford es presentado como nuevo director técnico del Club Sport Herediano para el torneo apertura 2025 / Foto John Durán
Hernán Medford es presentado como nuevo director técnico del Club Sport Herediano (JOHN DURAN/John Durán)

Hernán Medford confesó que vive agradecido con Herediano por un detalle que ningún otro equipo a hecho por él.

Hernán Medford reconoció este jueves que el Herediano ya tomó un lugar especial en su carrera como entrenador pues ha sido el único equipo que se la ha jugado a traerlo de vuelta a Costa Rica.

En conferencia de prensa, el entrenador florense contestó ante la consulta de La Teja que vivirá eternamente agradecido que los florenses porque dos veces lo han traído de vuelta a Costa Rica, para poder trabajar en su país, al lado de su familia y amigos.

“Volver a casa para mí es lo más importante. Tengo que agradecerle a Heredia que siempre me toma en cuanta y se lo he agradecido con actos, con campeonatos. Hay una muy bonita relación con este equipo”, nos contó.

Medford reconoció que hace tres meses Saprissa se le acercó para traerlo, pero al final no se concretó; por lo que solo los florenses son los únicos que sí han dado el paso más allá.

