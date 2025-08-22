Hijo de Paté Centeno cuestionó salida de Paulo Wanchope de Saprissa y le tiró un filazo a Vladimir

Hijo de Walter Paté Centeno opinó sobre la posible salida de Paulo César Wanchope de Saprissa (Albert Marín)

Paulo César Wanchope tendría las horas contadas en el Deportivo Saprissa y Walter Centeno Salas, hijo de Paté, tiró un comentario que generó muchas reacciones en redes sociales.

El hijo del exjugador de Saprissa es un gran morado y, como cualquier otro aficionado, siempre opina en sus redes de lo que pasa en el club, por lo que no dejó pasar los rumores de última hora.

Todo parece indicar que Wanchope estaría a horas de dejar el club y quien suena para reemplazarlo es Vladimir Quesada, algo que le parece contradictorio al hijo del Rey.

“Están despidiendo a Chope por el mal momento del equipo, pero el detonador fue la pérdida internacional. Y su remplazo será el técnico que perdió en Nicaragua contra el Estelí y quedamos eliminados en casa”, escribió en su cuenta de X.

La publicación se llenó de comentarios, muchos incluso pidiendo que vuelva Paté.

“¿En qué anda su tata?“, ”Qué llamen a su tata", “Deberían llamar a su papá, fue el último que supo competir internacionalmente”, fueron algunos de los comentarios.

