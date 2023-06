Ídolo del fútbol nacional criticó con todo a los jugadores de La Sele

Rolando Fonseca (Archivo.)

El exdelantero costarricense Rolando Fonseca se molestó con las declaraciones que dieron algunos jugadores de la Tricolor este lunes antes de enfrentar el duelo ante Ecuador.

El exfutbolista usó el sarcasmo para reaccionar a lo dicho por algunos de los convocados por Suárez, que alabaron el trabajo de los últimos días.

“Estoy muy ilusionado con las declaraciones de los jugadores de la Selección Nacional, que están con nueva idea futbolística, nuevo proceso, que el trabajo con el técnico es excelente y solo faltan cositas”, dijo con sarcasmo durante un programa de Teletica Radio.

Fonseca criticó a figuras como Joel Campbell, que aseguró que los malos resultados son parte de un cambio generacional y hasta puso de ejemplo a Estados Unidos.

“Joel Campbell se dejó decir que a Estados Unidos el cambio le costó un Mundial, espero que no nos pase eso, porque ya no estaría en el siguiente. No sé, seguro yo veo el fútbol diferente, porque hay malos resultados, no hay elaboración de juego, ni presencia en el arco rival”, concluyó molesto.