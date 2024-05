Ídolo del Herediano sufre porque su hija salió morada envenenada por culpa de exjugador de Saprissa

Claudio Jara es Herediano de corazón y su hija salió morada gracias a otro jugador.

Claudio Jara, ídolo y aficionado fiebre del Herediano, la pasa mal con su hija, porque le salió morada envenenada gracias a otro exjugador.

Aunque Jara es uno de los goleadores históricos del Club Sport Herediano y además tuvo un destacado paso por Alajuelense, pero su hija, María Paula Jara, es una fiel seguidora del Deportivo Saprissa, hecho que a él no le gusta tanto.

La joven suele compartir mucho contenido en sus redes sociales que son públicas y en los últimos videos de Tiktok, contó que a su papá le molesta su amor por el cuadro morado.

“Vamos para el estadio ya, quítenle esa camisa morada, vea a ver si la sacan del estadio, si celebra un gol, calladita, verdad”, dice Jara en un video en el que se le ve a su hija lista con la morada antes de la final.

“Cuando tu primer equipo es Heredia y luego Alajuela, porque jugaste con ellos, pero sale esta hija”, escribió ella en la descripción.

Ese video se hizo viral, por lo que tuvo que aclarar en otro clip que el culpable de su amor por Saprissa es Roger Flores, quien pese a que fue jugador de Alajuelense, es un morado de corazón.

“Muchos me preguntan: ¿por qué, con mi papá, siendo mi papá, no soy herediana? Pero lo que no saben es que Roger también siempre ha estado en mi vida”, dice en un video donde Flores dice con orgullo que él la hizo morada.