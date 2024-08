Influencer argentino Gero Arias sería demandado por daños millonarios en Costa Rica

Federación Costarricense de Carreras de Obstáculos demandaría a influencer argentino Gero Arias

Gero Arias, reconocido influencer argentino, habría provocado un desastre en el Campeonato Mundial de Carreras de Obstáculos y podría ser demandado.

Este fin de semana el país y el Estadio Nacional fueron la sede del Mundial de Carreras de Obstáculos, en el que participaron más de 48 delegaciones y donde el creador de contenido argentino habría puesto el punto negativo.

Según declaraciones de Rodolfo Villalobos, presidente de la Federación Costarricense de Carreras de Obstáculos, una actividad que organizó el argentino el sábado, casi se pasea en el Mundial y todo un año de trabajo de los anfitriones.

“Probablemente, vamos a poner una denuncia porque todas esas personas (las convocadas por el argentino) destruyeron obstáculos que íbamos a utilizar en el campeonato del mundo y en menos de 24 horas tuvimos que reconstruir los recorridos y los obstáculos”, contó.

Villalobos detalló que la situación se dio porque Arias habría convocado a más de dos mil personas en el parque La Sabana.

“Los obstáculos eran públicos, estaban en La Sabana, teníamos seguridad privada resguardándolos, pero al presentarse más de dos mil personas que él convocó ahí a hacer sus famosos dominadas (un ejercicio), rompieron las cintas, las paredes y nos destruyeron entre cinco y seis obstáculos”.

Villalobos no quiere que un incidente de esta magnitud vuelva a pasar porque el nombre de Costa Rica se expuso a quedar en mal a nivel internacional, por ende harán la denuncia.

“Vamos a poner una denuncia ante el Ministerio Público para ver si podemos evitar la salida del influencer del país. Será por daños, hubo perdidas económicas de más de 10 mil dólares (más de cinco millones de colones). Queremos evitar que vuelva a ingresar al país, no estaba participando en el mundial, se dedicó a destruir. Es una lástima que este tipo de influencers provoquen esto, destruir todo lo que se trabajó un año y un evento que está a los ojos del mundo”, lamentó Villalobos.

Según Villalobos, a la organización del mundial hasta le tocó salvar al creador de contenido del descontrol que él provocó y de la euforia de sus propios seguidores.

“No debería ser una persona grata en el país, vino a incentivar la violencia, el desorden público. Nosotros tuvimos que sacarlo de La Sabana porque casi lo matan, la organización lo sacó con un cuadraciclo. Estuvo la Fuerza Pública y la seguridad privada, pero es muy difícil controlar a más de dos mil personas de la nada”.

Los daños en los obstáculos puso a correr al personal de la Federación y a trabajar horas extras para reconstruirlos.

“Tuvimos que trabajar horas extras, contratamos cuadrillas de trabajo, empezamos a las 9 de la noche y terminamos al día siguiente. No nos dio tiempo de reponerlo todo porque teníamos que realizar el evento, estuvimos en eso más de 12 horas, todo demasiado lamentable”, concluyó.

La Teja intentó contactar Gero Arias para conocer su versión de los hechos, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta, eso sí, a lo largo del fin de semana compartió con orgullo en redes sociales videos del montón de ticos que lo fueron a ver a La Sabana.

“Por primera vez hice una juntada en Centroamérica, en Costa Rica, la verdad nunca me hubiera imaginado que iba a ir tanta gente. Rompió completamente con mis expectativas y estoy muy agradecido”, mencionó en el video.

En el mismo clip aseguró que no se hace responsable de que lo que provoquen sus juntadas porque él no puede controlar tantas personas.

“Como ustedes saben, yo a las juntadas voy completamente solo y no puedo controlar a la multitud y siento que cada vez estamos más cerca de que pase algo grave, y no lo digo por mí, porque me hago responsable de mis actos y sé a lo que me expongo, pero hay gente que no sabe a lo que se enfrenta cuando va a una de mis juntadas...”, expresó.

El argentino también fue criticado por hacer dominadas al borde del puente sobre el río, donde viven un montón de cocodrilos.

“La policía me bajó cuando estaba por terminar las dominadas con los cocodrilos”, comentó en el video que compartió con sus seguidores.

