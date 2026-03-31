Irán humilla a la Selección de Costa Rica con goleada en el primer tiempo

La Selección de Costa Rica vive un verdadero papelón este martes tras recibir una goleada contundente ante Irán en el amistoso FIFA que se disputa en Turquía, en un partido que inició a las 7:00 a.m.

En apenas 30 minutos, la Tricolor ya estaba ampliamente superada en el marcador, dejando una imagen preocupante.

Un primer tiempo para el olvido

Costa Rica sufre una goleada ante Irán en el primer tiempo. (Captura/Captura)

El golpe llegó muy temprano. Al minuto 10, Irán abrió el marcador con una jugada de pases filtrados que dejaron completamente desubicada a la defensa costarricense.

La situación empeoró rápidamente. Al minuto 18 cayó el segundo tanto desde el punto de penal, evidenciando los errores en marca.

Poco después, el tercero llegó tras un centro por la izquierda que encontró nuevamente a la defensa sin reacción, y el cuarto tanto volvió a ser desde los once pasos.

En cuestión de minutos, la Sele pasó de intentar acomodarse en el juego a quedar totalmente desbordada.

Sin ideas y con graves errores

El equipo dirigido por Fernando “Bocha” Batista se mostró sin claridad ofensiva y con múltiples fallos en defensa, lo que permitió a Irán dominar con facilidad.

La falta de orden, reacción y contundencia dejó en evidencia el complicado momento que atraviesa la Tricolor en esta fecha FIFA.

Bajo la mirada de Infantino

Gianni Infantino observando el partido de Irán vs. Costa Rica en Turquía. Vía: Prensa Federación Costarricense de Fútbol. (Federación Costarricense de Fútbol/Federación Costarricense de Fútbol)

El partido además tiene un ingrediente particular: la presencia de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien observa el compromiso y ha sido testigo de la abultada goleada.

La imagen que deja Costa Rica en este amistoso genera preocupación, especialmente por la forma en que se dio el marcador en tan poco tiempo.

El segundo partido de la fecha FIFA se convierte así en un duro golpe para la Sele, que no logra mostrar una mejoría en su rendimiento.