Jafet Soto sigue echando sal a la herida de Alexandre Guimaraes tras victoria de Herediano ante el Real Salt Lake

Jafet Soto le tiró con todo a Guimaraes tras pasar de ronda en Copa de Campeones de la Concacaf

Jafet Soto no se guardó nada y, muy fiel a su estilo, le mandó más de un filazo a Alexandre Guimaraes tras la victoria del Herediano ante el Real Salt Lake en la Copa de Campeones de la Concacaf.

El cuadro rojiamarillo avanzó de ronda ganando 2 por 1 en suelo norteamericano y, en medio de la euforia del triunfo, Soto se acordó de su colega.

El jerarca florense habló de fondo en una entrevista de Joaquín Hernández con Columbia y mencionó al técnico de Alajuelense: “Dígale a Guima que no tenemos nivel internacional”, gritó de fondo (segundo cinco video).

Al escucharlo, el periodista le pidió que se acercara, que y lo dijera ante el micrófono y lo hizo, pero sin mencionar al timonel.

“No, y eso que no tenemos nivel internacional, dijo un DT”, mencionó antes de irse, en una clave de referencia a lo que dijo el técnico manudo en diciembre del año anterior cuando criticó la forma de jugar del Team.

LEA MÁS: Alexandre Guimaraes hizo la crítica más fuerte contra el estilo de juego de Herediano

Esta mañana, en una entrevista con la misma radio, se volvió a acordar del entrenador rojinegro y, aunque esta vez no lo nombró, sí mencionó las polémicas pizzas que hace unos meses Guima repartió en una conferencia de prensa.

“Yo espero que Saprissa pase hoy y el otro también, bueno, Alajuelense, yo no tengo problema en decir el nombre. Yo tengo 14 años contratando jugadores, no sé si es la experiencia o no, pero yo no traigo pizzas, yo trabajo, yo no compro a la gente con pizzas”, comentó.