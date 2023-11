Joel Campbell rompió el silencio y contó qué piensa sobre Josué Quesada y el veto de Alajuelense

Joel Campbell habló sobre la polémica del veto de Josué Quesada (Rafael Pacheco Granados)

Joel Campbell habló por primera vez sobre la polémica de Alajuelense con el veto al periodista Josué Quesada por hablar de él.

Tras el clásico en el Ricardo Saprissa, Campbell habló con el periodista Yashin Quesada sobre el caso del excomunicador de Tigo Sports, que fue vetado por Alajuelense por supuestamente incitar a la violencia contra el número 12 cuando volviera al estadio morado.

El jugador nunca se había referido al tema, hasta este sábado cuando aclaró que entiende a Quesada, pero que debía ser cuidadoso en decir las cosas.

“Yo nunca comenté nada, cada quien es responsable de las cosas que dice, yo entiendo de la forma en que él lo dijo y lo respeto, pero a veces uno también tiene que ser prudente en el sentido de que representa uno en la sociedad. Si uno es periodista y tiene una masa de personas que van con uno, uno tiene que tener cuidado porque uno es comunicador”, contó a los micrófonos de Yashin Quesada.

El delantero agregó que no le tiene rencor al periodista porque piensa que fue un comentario con respecto al fútbol, pero que no era la manera.

“No sé si hubo mala fe de parte de él, yo no tengo nada contra él, ni le he dicho nada, él casi siempre ha hablado bien de mí cuando estoy en la Selección, yo creo que el error de él fue no tener cuidado con como lo dijo y también no salir a reconocerlo después, pero eso creo yo. Yo creo que lo hizo casi que por fútbol, pero hay que tener cuidado”.

Para concluir aseguró que no tiene nada que reprocharle, pero que el comunicador no se disculpó y le siguió dando cuerda al tema.

“Él siguió con el tema y siguió escalando más y se enredó más con el tema. Yo creo que él le faltó el respeto al presidente del club (Joseph Joseph) yo creo que él nada más tenía que haber dicho, me equivoqué y no pasa nada, pero si él no reconoció eso, capaz es porque cree que está en lo correcto y tiene el derecho de estarlo, cada quien defiende su verdad, le tocará a él ver que fue lo que hizo bien o lo que hizo mal”, finalizó.