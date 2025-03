Joel Campbell se desahogó tras darle el torneo de Copa a Alajuelense

Cambpell anotó un gol que significó un título. Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/R Pacheco)

Este sábado, Liga Deportiva Alajuelense se coronó bicampeón del torneo de Copa tras vencer 1-0 al Puntarenas FC, en un complicado partido que los protagonistas vivieron al máximo.

El choque estuvo muy parejo, hasta que en el segundo tiempo Leonel Moreira cometió una falta de penal que Joel Campbell convirtió en el único gol del encuentro.

El delantero manudo se mostró feliz y tranquilo tras una semana en la que ha dado mucho de qué hablar por su presente en el cuadro manudo y las críticas de la afición.

“Primero que todo, darle gracias a Dios por permitirme disfrutar de este deporte que amo. Agradecer a la afición, y no solo a la de la Liga, sino también a la del Puerto, que le guardo tanto cariño y que hicieron la final bonita. Esto es un título y en cada competición que uno participa tiene que salir a ganarla y más cuando uno está en Liga Deportiva Alajuelense, así que es un título más para el equipo”, comentó tras el juego.

Joel agregó que, pese a todo lo que se dice, él está feliz y contento con los rojinegros y considera que todavía le queda mucho fútbol para dar.

“Yo soy una persona muy tranquila, creo en el trabajo, creo en Dios y en la vida siempre hay momentos buenos, regulares y malos. Lo importante es mantener la inteligencia emocional, yo sé que las cosas buenas siempre van a llegar. Yo estoy tranquilo con mi trabajo, con mi carrera, con todo lo que he hecho y por todo lo que me falta, porque sé que me falta mucho. Por supuesto que estoy feliz, soy un bendecido de Dios y estoy muy feliz en la Liga”, concluyó.

Celso Borges, por su parte, rescató el trabajo de los jóvenes, quienes se pudieron mostrar en el partido.

“No fue fácil enfrentar a Puntarenas, pero somos dignos campeones . Felicitar a los jóvenes que vienen desde el CAR, vienen haciendo las cosas muy bien, hoy jugaron un partidazo, para nosotros era importante ganar y por dicha se nos dio bien”.

El volante agregó que ahora tienen la deuda pendiente de darle a los manudos un campeonato nacional.

“Nos falta ser el mejor equipo del torneo nacional, sin duda, y sabemos que es algo que la gente necesita y nos encantaría hacerlo bien”, finalizó.

Joel Campbell cobró de muy buena manera el penal. Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/R Pacheco)