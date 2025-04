Jonathan Moya sigue de la mano con el gol y dándole importantes puntos a Alajuelense

Jonathan Moya y sus goles le siguen dando puntos a Alajuelense. (LDA /LDA)

Jonathan Moya sigue de la mano con el gol y dándole importantes puntos a la Liga Deportiva Alajuelense en la lucha por el liderato de la clasificación general.

El cuadro manudo luchó y con un gol del delantero logró al menos rescatar un empate en su visita a la Asociación Deportiva Guanacasteca, situación que lo llena de confianza.

“Los goles son importantes, los aficionados ven si Jonathan Moya hace gol, pero no ven el esfuerzo que uno hace dentro de la cancha, independientemente de si se hace gol o no, pero yo creo que es importante sacrificarse por el equipo, me he caracterizado por eso, por tratar de entregarme. Antes no se nos daban las anotaciones, pero ahora están llegando y eso es importante siempre y cuando ayude en el equipo, porque todos salimos beneficiados”, expresó tras el partido.

Moya asegura que de una vez tienen que hacer el cambio de chip y enfocarse en los partidos que vienen la próxima semana, uno de ellos el clásico nacional contra el Deportivo Saprissa, que lucha por meterse en la zona de clasificación.

“Sabíamos que iba a ser un partido complicado, traíamos una seguidilla de partidos ganados y bueno, hoy queríamos sacar los tres puntos, pero al final no pudimos tomar la mejor decisión y el equipo sigue invicto, eso es lo importante. Ahora borrón y cuenta nueva, pensamos en Sporting y en ganar todos los partidos para acercarnos a los primeros lugares. Los partidos son muy seguidos y tenemos que aprovechar eso”, comentó satisfecho.

Moya espera seguir con su racha goleadora el próximo miércoles cuando enfrenten al Sporting en el Alejandro Morera Soto.