José de Jesús “Tepa” González reveló la gran ayuda que tuvo en sus dos goles ante Sporting

Jesús Tepa González le dio los tres puntos al Herediano ante Sporting (Jorge Navarro para La Nacion )

Jose de Jesús “Tepa” González, delantero del Herediano, aprovechó los minutos que le dio Jafet Soto y con goles le dio tres puntos al Herediano en la sétima jornada del Apertura.

El ariete mexicano sigue respondiendo con pepinos y este domingo fue el héroe del cuadro florense, anotando los dos únicos tantos del partido contra Sporting, tras ingresar de cambio en la segunda parte.

“Muy contento, la verdad. Hemos entrado muy bien todos, todos estamos a un alto nivel y para mí, ayudar a mi equipo con goles, es muy importante, muy bonito, porque para eso me trajeron y muy contento de seguir sumando en el torneo nacional”, explicó tras el final del encuentro.

LEA MÁS: “Tepa” González le gana la partida a Marcel Hernández e impulsa triunfo del Herediano

González agregó que, pese a que él fue quien definió los tantos, el trabajo de todos sus compañeros es fundamental.

“A veces simplemente fluyes, no cuesta mucho trabajo. Obviamente, Sporting es un gran equipo, nos enfrentamos a ellos en la pretemporada y es un equipo complicado, pero el equipo trabajó muy bien y también mis compañeros me pusieron grandes asistencias, me facilitaron hacer los goles”, explicó.

Para el azteca, la competencia que hay a nivel interno en el camerino es clave, ya que todos quieren buscarse un hueco en el cuadro titular.

“Esto es el reflejo de la competencia interna, estamos todos compitiendo por un puesto titular y eso beneficia al grupo para buscar los resultados. Los puntos nos dan mucha confianza, ahora vamos a jugar contra Motagua (Copa Centroamericana) y aunque estamos clasificados, vamos a ir a buscar el primer lugar”, concluyó.