José Giacone aseguró que Saprissa tiene todo para superar a San Carlos en semifinales

José Giacone, entrenador de Saprissa ve complicada serie contra San Carlos Fotografía: Jonathan Jiménez Flores para Grupo Nación. (JONATHAN JIMENEZ)

José Giacone, entrenador del Deportivo Saprissa aseguró que su equipo está fuerte y unido para enfrentar a San Carlos en las semifinales del torneo de Apertura.

El técnico argentino se mostró tranquilo tras lograr el pase a las semifinales en el segundo lugar de la clasificación, hecho que les permitió cerrar la serie contra los Toros del Norte en su casa, el Ricardo Saprissa.

“Estamos fuertes, muy fuertes a lo interno. Hoy tuvimos un triunfo sin brillo, no me gustó, pero a veces cuando las cosas futbolísticamente no salen hay que apelar a la garra, el coraje, el corazón, a la entrega, a la unión de grupo y eso sí salió a relucir. Somos un equipo muy fuerte que sabe jugar estas instancias”, contó en conferencia de prensa tras ganar 2 por 1 ante Santa Ana.

Sobre su próximo reto, comentó que será una serie muy complicada y llena de desafíos, donde no tienen ninguna ventaja.

“Yo no me confío nunca en cerrar en casa, hay que hacer una buena serie que son dos juegos. Hay que jugar bien y merecer la clasificación a la final de la segunda fase. Nos vamos a preparar para ganar en San Carlos sabiendo que son un equipo bien trabajado, pero somos optimistas”, explicó.

Ariel Rodríguez también analizó lo que viene para Saprissa y fue claro al decir que de visita les tocará hacer un partido “feo”.

“Ahora tenemos que ir a pelear este torneo con la motivación del penta. La cancha (de San Carlos) no es una molestia, pero para el espectáculo que viene, que es lo más bonito, la gente quiere un juego llamativo, que se pueda crear buen fútbol y allá es complicado”, aseguró.

Él agregó que no es por criticar, pero que en realidad se les complica mucho desarrollar buen fútbol por las condiciones de la cancha.

“No es que uno quiera criticar, pero es la realidad de lo que hay, se ve desde la tele y es feísimo de verdad. Obviamente, con todo respeto para San Carlos, pero es lo que tenemos y hay que ir a jugar con eso de la mejor manera. Allá es un partido de mucho choque y es un partido así, un partido feo”, reconoció el Samurai.

Luis Díaz espera tener minutos en la fase final del torneo, ya que podrían ser sus últimos partidos con la camiseta morada.

“Sabemos que hay otro equipo (interesado en él), pero ahorita estoy 100% enfocado en Saprissa y en la fase final y más que viene una serie muy complicada, estamos conscientes del gran equipo que es San Carlos. Sabemos que en las fases finales se juega un torneo totalmente aparte, nos estamos jugando muchas cosas y en una cancha complicada porque la gramilla tiene mucho caucho, pero eso está en segundo plano. Tenemos que salir a ganar en donde nos toque”, concluyó Díaz.