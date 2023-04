Josue Quesada asegura que testigo de Javon East es un jugador de alto calibre en Saprissa

Josué Quesada, periodista de Tigo Sports (Josué Quesada)

El periodista deportivo de Tigo Sports, Josué Quesada, soltó información del supuesto caso de racismo entre Jeaustin Campos y Javon East.

En medio de un programa de análisis, ante la llegada del timonel al Club Sport Herediano, el comunicador dio su opinión del escándalo que detonó la salida de Campos del equipo morado.

“Hay gente que cree que a Jeaustin le hicieron la cama en Saprissa. Los que no jugaban, pero había conflictos que venían desde el partido de San Carlos versus Saprissa”, contó.

Quesada agregó que conoce el nombre de uno de los dos testigos que tiene Javon East y que es un futbolista de mucha importancia en la institución morada.

“¿Cuáles jugadores le podían hacer la cama a Jeaustin? Sé de un testigo y no es Bolaños, no es Aarón Cruz, no es Marvin Ángulo. Uno de los testigos es un jugador de alto calibre del Deportivo Saprissa, el otro no sé quién es”, concluyó, dejando con la espinita a los televidentes.