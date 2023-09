Josué Quesada se defendió y sacó los trapos sucios de los que lo vetaron en Alajuelense

El periodista de Tigo Sports, Josué Quesada le sacó los trapitos al aire a quienes lo vetaron de Alajuelense

El periodista deportivo Josué Quesada aclaró cuál es su postura tras haber sido vetado por Liga Deportiva Alajuelense.

El comunicador sorprendió a sus seguidores con un video en redes sociales, donde aclaró que a pesar de la polémica, pudo dormir tranquilo y le tiró con todo al presidente manudo, Joseph Joseph.

“Para todos los que me preguntan, estoy muy bien, estoy muy tranquilo. No voy a mencionar a la Liga porque es una institución muy grande, muy histórica y las personas que me vetaron tienen un par de años trabajando aquí, hablo de Joseph Joseph y su junta directiva”, mencionó.

Quesada aprovechó para defenderse sacando a flote varias polémicas del cuadro manudo.

“Dormí tranquilo porque me vetaron los mismos que permitieron que Martín Arriola le sacara el dedo a la afición de Saprissa en la final pasada, me vetaron los mismos que apelaron actos de racismo comprobados en su propio estadio, los mismos que permitieron que Leo Moreira agrediera o estuviera punto de agredir a un periodista.

“Los mismos que permitieron que su afición agrediera al jugador del Saprissa, Fabricio Alemán. Don Joseph Joseph, bajamente, estratégicamente, aprovechó un portillo que yo dejé abierto en el cual agarraron un mensaje y lo transformaron. Estoy seguro de que don Joseph Joseph entendió el mensaje, pero aprovechó para echarme a medio país encima, para meterme en una carnicería pública”, agregó.

El periodista concluyó asegurando que nunca pidió violencia contra Joel Campbell, que solo pidió folklor y ambiente, porque le gusta y está seguro de que a Campbell también.