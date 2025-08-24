Joven futbolista profesional falleció en trágico accidente de tránsito

Marcos Olmedo (Tomada de X/Tomada de Twitter)

El fútbol latinoamericano está de luto tras la trágica muerte de un joven futbolista ecuatoriano.

Se trata de Marcos Olmedo, un centrocampista de 26 años que jugaba en el Mushuc Runa de la primera división de Ecuador y que perdió la vida en un trágico accidente de tránsito este domingo.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, todo ocurrió por la mañana en la carretera de la localidad de Quinindé, donde se registró el choque entre dos vehículos, en el que también perdieron la vida dos personas más.

La muerte del jugador fue confirmada en redes sociales por parte del club, que compartió un emotivo mensaje de despedida, en el que deseó pronta resignación a sus familiares y seguidores.

“Con profundo pesar lamentamos informar el fallecimiento de nuestro querido jugador Marcos Olmedo. Nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos en este momento de dolor. Descansa en paz, Marcos”, escribió Mushuc Runa en su cuenta de X.

A los mensajes de tristeza por el futbolista se sumaron varios equipos, que también enviaron palabras de apoyo a la familia de Olmedo, quien había jugado hace unas horas ante Macará.

“Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, a sus compañeros y a todos quienes forman parte del Mushuc Runa, así como a la comunidad deportiva del país”, se puede leer por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

El futbolista, de 26 años, después de alcanzar el título de la Copa Ecuador 2024 con El Nacional, pasó este año a formar parte de la plantilla sensación del Mushuc Runa en la reciente fase de grupos de la Copa Sudamericana, en la que quedó como el mejor de todos los equipos participantes.

El violento accidente quedó grabado en una cámara de seguridad y se ha vuelto viral en redes sociales.