Juan Carlos Rojas finalmente revela si seguirá o no en Saprissa

Después de semanas de especulación, Juan Carlos Rojas rompió el silencio y confirmó si continuará o no al frente del Deportivo Saprissa.

“Después de una profunda reflexión, y tras conversaciones con mi familia y mis socios en Horizonte Morado, he decidido que, por ahora, no es el momento de dejar la presidencia de Saprissa”, inició diciendo por medio de su cuenta de Instagram.

El moradito expresó que siente un profundo compromiso, amor por el club y agrega que está convencido de que puede seguir aportando.

“Todavía hay trofeos por conquistar, sueños por cumplir y metas por alcanzar. Entre ellas, destacan dos grandes anhelos: trascender nuevamente en Concacaf y construir un nuevo estadio en Tibás. Hemos logrado mucho, pero aún queda historia por escribir.

“Ocupar la presidencia de Saprissa ha sido el mayor honor de mi vida profesional. Durante estos 14 años, he entregado lo mejor de mí con un profundo sentido de responsabilidad, no solo buscando el éxito deportivo, sino también procurando custodiar (con los más altos valores) a la institución deportiva más grande del país. No se trata solo de ganar, sino de hacerlo con el ADN del Saprissa y fieles al legado de don Ricardo”, agregó.

Aunque tiene otros retos y responsabilidades profesionales, Rojas confesó que seguirá trabajando con entusiasmo y compromiso por la institución y la afición a la cual le tiene gran aprecio.

Recordemos que el presi estaba valorando la posibilidad de dejar la presidencia tras 14 años frente al Horizonte Morado. De hecho, una fuente anónima le había dado a conocer a este medio que el grupo de accionistas podría querer que todo continúe igual, tal y como pasó. Pero también cabía la posibilidad de que hubieran buscado un cambio de imagen en la presidencia o, incluso, ellos mismos asumir el control.