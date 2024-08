Juan Carlos Rojas habría tomado decisión que hizo explotar aún más a una parte de la afición del Saprissa

La afición del Saprissa no le aguantó nada a Juan Carlos Rojas. Fotos: Mayela López (Mayela Lopez)

Juan Carlos Rojas, presidente de Horizonte Morado, habría hecho algo que hizo enfurecer aún más a una parte de la afición del Saprissa, ya de por sí molesta por la segunda derrota del Monstruo en Nicaragua, a manos del Real Estelí.

Una vez que se consumó la pérdida, muchos morados fueron a las redes sociales del Saprissa y del presidente saprissita para desahogarse y uno de ellos denunció que el Moradito no aguantó y lo bloqueó en X (antiguo Twitter).

“Y bueno, se enojó el presi Juan Carlos Rojas, pero no se enoje con la afición, enójese con los jugadores, con el director técnico que dirige a Saprissa. Nosotros gastamos en tiquetes, camisas, souvenirs de la propia tienda del club, con la afición no”, comentó un usuario llamado Saprissa Eterno Campeón, quien puso una captura de pantalla en la que se ve como, aparentemente, Rojas lo bloqueó.

El aficionado dejó en evidencia que El Presi, lo bloqueó. Captura

LEA MÁS: Vergüenza nacional: Memes por el papelón de Saprissa en Nicaragua inundan las redes

Ante esta acción, otros saprissistas dejaron su comentario de apoyo: “A mí me bloqueó hace mucho”, “Juan Carlos Rojas solo aparece en las buenas”, “Presi, es que es la verdad. Yo sé que cuesta admitirlo, pero vamos de mal en peor”, “Los aficionados no estamos ciegos. En estos momentos Saprissa está en su peor momento. Perder y perder contra Estelí es humillante. No alcanzan las palabras”.