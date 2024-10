Juan Carlos Rojas por fin da la cara: no culpa solo a Vladimir Quesada, pero igual le da ultimátum

Juan Carlos Rojas aclaró situación de Vladirmir Quesada en Saprissa Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Juan Carlos Rojas, presidente de Saprissa, por fin dio la cara luego de la pelada de su equipo contra el Antigua en Copa Centroamericana y habló del futuro del técnico Vladimir Quesada.

El cuadro morado perdió en su casa 0 por 3 ante el Antigua de Guatemala y parte de la afición que estaba en el estadio empezó a gritar “Fuera Vladimir”, petición que al parecer todavía no se va a cumplir.

El jerarca morado le dio una entrevista a Columbia la mañana de este jueves y aseguró que no están contentos con el resultado, porque ganar ese torneo era una de las prioridades de la temporada, por lo que si las cosas no cambian, habrá consecuencias.

“El equipo no ha venido con el rendimiento que nosotros esperamos, acorde con la planilla que tenemos entonces, aparte de la molestia, existe un gran nivel de exigencia de que las cosas tienen que cambiar muy rápidamente”, explicó en Columbia.

Con respecto a los culpables, no quiso responsabilizar del todo al entrenador, pero igualmente le puso un ultimátum.

“Estamos en alerta roja, el equipo no ha venido jugando bien, hay varios responsables, no es un tema solo de cuerpo técnico. Los objetivos primarios eran Copa Centroamericana y pentacampeonato, al caer en Copa Centroamericana la paciencia nuestra como dirigencia se agota”, añadió.

Para cerrar Rojas aseguró que un posible despido está sobre la mesa y que hay mucha presión por la afición y el rendimiento.

“Estamos evaluando todo, para Saprissa no es de agrado, no aceptamos que esto suceda y todo lo tenemos que evaluar, esa es la realidad. Vamos a ver si Vladimir termina la temporada, no hemos tomado una decisión”, concluyó.