Juan Carlos Rojas separó a Vladimir Quesada de Saprissa, pese a que hace pocos meses decía esto de él

Juan Carlos Rojas volvió a hacer con Vladimir Quesada algo de lo que se arrepintió hace años Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Juan Carlos Rojas cambió su discurso sobre Vladimir Quesada en pocos meses y volvió a hacer algo de lo que aseguró se arrepintió hace algunos años.

El jerarca del Deportivo Saprissa despidió al ahora exentrenador morado, a pesar de que hace pocos meses, lo calificaba como uno de los mejores entrenadores de la historia del país.

“Hoy, el que no le dé mérito a Vladimir como uno de los mejores entrenadores de la historia del Deportivo Saprissa y de la historia de este país, no sabe mucho de fútbol o tiene algo en contra de él, ya personal”, dijo a la prensa Rojas en mayo, en la celebración de la 40.

Rojas ha defendido hasta el cansancio a Quesada, de la prensa y la afición y no solo una vez, de hecho la semana anterior lo hizo tras la derrota contra el Antigua.

“Vladimir es de la casa y él se merece absolutamente todo el respeto, yo he sido un gran defensor de Vladimir porque me parece que ha sido injusto como se le ha tratado durante todo este tiempo y eso a mí no me gusta y nosotros con una persona con unos valores así y con ese amor a esta institución y esos resultados, él merece el respeto de la institución y se lo vamos a dar”, mencionó el jueves a Columbia.

Pese a eso, la derrota contra Puntarenas y la presión de los aficionados morados hicieron que ambas partes separaran sus caminos y que el presidente de Saprissa dejara fuera de su club, al que considera uno de los mejores entrenadores de la historia de su equipo.