Juan Carlos Rojas sobre eliminación con Antigua: “Fueron una serie de accidentes”

Juan Carlos Rojas habló como nunca sobre Vladimir Quesada (Jose Cordero)

Juan Carlos Rojas está más molesto que nunca con el cuerpo técnico y jugadores de Saprissa, tras otro papelón a nivel internacional.

El presidente morado reconoció que desde hace días está en alerta por el mal rendimiento del equipo, pero ahora este resultado añade tensión las cosas y pone en análisis la continuidad del entrenador.

“Es un golpe duro y, por supuesto, que cuando sucede algo así estamos obligados a analizar y hacer un escrutinio más profundo. Va más allá de un resultado porque en el fútbol uno no puede tomar una decisión por algo que sucede en 90 minutos, pero ya nosotros veníamos insatisfechos con lo que ha pasado este semestre en cancha, y esto viene a unirse a ese desempeño que no es óptimo para el club”, explicó en el programa de Monumental 120 Minutos.

Rojas agregó que le pide tanto al cuerpo técnico como a los jugadores que se vean en un espejo, porque la serie se perdió por errores puntuales, como los dos penales fallados en Guatemala.

“Yo no dudo del compromiso de Vladimir y los jugadores, para mí no es un tema de compromiso, son jugadores que fueron base del tetracampeonato y viven los colores como Vladimir Quesada, quien es de la casa, pero eso no quita estos procesos de altibajos y hay que reevaluar y empieza de manera individual cada uno. Estamos evaluando todo de una manera más cercana”, acotó Rojas.

El jerarca tibaseño resaltó que la Copa Centroamericana era uno de los principales objetivos para esta temporada, hecho que tiene al timonel en la cuerda floja.

“El objetivo de esta Copa estaba muy alto en la lista, si uno analiza, muy fríamente, fueron una serie de accidentes, fallar dos penales allá es increíble y lo que se vio aquí, pero los resultados son claros y no se cumplió algo que para la dirigencia y la afición era muy importante y con eso no nos podemos quedar de brazos cruzados”.