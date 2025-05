Juan Carlos Rojas volvió a las redes sociales y los morados le tiraron durísimo

Morados mostraron su descontento con Juan Carlos Rojas en redes sociales (Albert Marín/Unafut presenta a los nuevos miembros de esa organización.)

El presidente del Deportivo Saprissa, Juan Carlos Rojas, volvió a redes sociales para rajar con un jugador y la afición morada le tiró con todo.

El jerarca morado compartió una noticia de la página web del equipo sobre el joven Alberth Barahona, pero no obtuvo la respuesta que esperaba.

“Esta es una historia maravillosa, digna de tomarse 3 minutos y leer. Ejemplo vivo de cómo se cumplen los sueños a base de trabajo, sacrificio y convicción. ¡Bien, Alberth! Muy merecido", escribió.

La publicación de su cuenta de X sumó muchos comentarios y la mayoría de morados quejándose.

“Presi que no se le olvide que nos clasificamos por un punto y dependiendo de Cartago”. “Busque la solución que si somos campeones no se tape con un dedo el sol y ya paso”. “Usted no puede ser tan acomodado, pariendo todo el semestre por mala planificación y aparecer ahora”. “Seamos campeones o no, no puede ser que Saprissa haya entrado de 4.º y gracias a la Cartagada”. “Pase lo que pase debe irse Sergio Gila”, “Tenía que salir aquí en los tiempos malos, todo el torneo”. “Bien por el muchacho, pero eso no quita lo que se está haciendo mal”, comentaron algunos.

