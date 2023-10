Jugadores de Saprissa hicieron una promesa tras eliminación contra el Estelí

Líderes del camerino de Saprissa dieron la cara tras la histórica eliminación (Jose Cordero)

El Deportivo Saprissa vivió un capítulo amarguísimo e histórico este miércoles tras ser eliminado en su casa ante el Real Estelí de Nicaragua en Copa Centroamericana y algunos jugadores morados dieron la cara en sus redes sociales.

El cuadro morado no pudo derrotar a los nicaragüenses en el Ricardo Saprissa y perdió el pase a semifinales en con un marcador global de 2 por 3, escribiendo un capítulo para el olvido.

Ante la inesperada situación, algunos jugadores salieron a dar la cara y a pedirle una sentida disculpa a la afición.

El goleador del equipo, Ariel Rodríguez, fue el primero que se pronunció tras derrota y lo hizo con un fuerte mensaje de agradecimiento y una promesa.

“Hoy (miércoles) fue una noche muy dolorosa y solo podemos ofrecerles disculpas por no darles la alegría que merecían. Como morado, quiero agradecerles por siempre estar a nuestro lado, en las buenas y en las malas, porque aquí es donde debemos hacernos más fuertes. Vamos a trabajar el doble para devolverles un poco de ese gran cariño y aliento, este no era el resultado que queríamos darles, pero nos levantaremos para lavarnos la cara de este duro momento”, escribió el delantero.

Christian Bolaños también habló.

“Morados lo que pasó hoy duele y mucho, tenemos que pedirles mil disculpas. No se merecían esta noche y quedamos debiendo, ya las distancias no existen y toca mejorar mucho. Muchas felicidades al Real Estelí, no ganaron bien”, escribió en sus historias Christian Bolaños.

Por otro lado, Kendall Waston no pidió disculpas, pero sí le agradeció a los morados que siempre están, en las buenas y las malas.

“¡Gracias, morados, gracias, ULTRA MORADA, la afición más grande, la que siempre está apoyando sin importar dónde y alentando hasta que el cuerpo aguante! Hoy no se nos dio y por vos MORAD@ vamos a seguir luchando”, prometió.

A pesar de las buenas intensiones, gran parte de los morados aseguraron que no tienen justificación y que este histórico punto negro es tocar fondo.

Ahora a Saprissa le queda luchar por el tricampeonato nacional y por el torneo de Copa.