Kevin Chamorro sorprendió al hablar sobre Luis Fernado Suárez y su forma de entrenar

Portero Kevin Chamorro habló claro sobre Luis Fernando Suárez (Jose Cordero)

El portero del Deportivo Saprissa, Kevin Chamorro dio su punta de vista sobre el anterior cuerpo técnico de la Selección Nacional tras la polémica que se ha desatado en las últimos días y que pone en duda la calidad de los entrenamientos que hacían Luis Fernando Suárez y su equipo.

Tras las declaraciones de Ronald Gómez sobre lo mal planificados que estaban los entrenamientos de la Tricolor bajo el mando del técnico colombiano, Chamorro dio su versión.

LEA MÁS: Esto dijo Youstin Salas de los entrenamientos de Luis Fernando Suárez

El guardameta aseguró que los métodos de entrenamiento de cada entrenador son diferentes y que en el caso de Suárez, el rendimiento de los jugadores no fue el mejor.

“Respeto la metodología y estilo de cada entrenador, son profesionales y siempre he dicho que somos nosotros los que jugamos, tal vez no los respaldamos en el terreno de juego. No me puedo quejar de ninguno, siempre estuvieron a disposición mía”, mencionó.

Chamorro concluyó asegurando que agradece que le dieran la oportunidad, pero que no le debe nada a nadie.

“Él me dio la oportunidad de debutar en la Selección y le tengo que agradecer, pero la gané con trabajo y esfuerzo, creo que nadie me ha regalado nada”, concluyó.