Keylor Navas es tendencia en Argentina y esto es todo lo que dicen de él

🇨🇷📊 Keylor Navas suma OCHO VALLAS INVICTAS en el arco de Newell’s Old Boys:



🔒 vs. Aldosivi.

🔒 vs. Belgrano.

🔒 vs. Boca Juniors.

🔒 vs. Kimberley de Mar del Plata (CA).

🔒 vs. Tigre.

🔒 vs. Argentinos Juniors.

🔒 vs. Huracán.

🔒 vs. Defensa y Justicia (CA). pic.twitter.com/6rYHpZ9Xle