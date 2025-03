Keylor Navas fue figura en defensa y ataque en triunfo del Newell’s frente a Boca Juniors

Keylor Navas se robó todas las miradas en juego entre Newell's y Boca Juniors. (Newell's Old Boys/Newell's Old Boys)

Keylor Navas fue protagonista en el complicado duelo que enfrentó el Club Atlético Newell’s Old Boys frente al siempre temible Boca Juniors.

El cuadro leproso recibió la tarde de este domingo al gigante argentino en el Estadio Marcelo Bielsa y el resultado terminó 2 por 0 para grata sorpresa de los locales.

A pesar de que el cuadro del portero costarricense no ha tenido una buena campaña y que estaba enfrentando a uno de los equipos más grandes de Sudamérica, no se achicaron y, al contrario, le metieron alma, vida y corazón al encuentro.

Los dirigidos por Cristian Fabbiani arrancaron el partido con la misión clara de ganar el partido y jugar con todo al ataque, lo que les dio resultado al minuto 5 con una jugada que se ve tenían muy ensayada, un saque largo de Navas para que Carlos González la peinara y se la bajara a Luciano Herrera que terminó definiendo el 1 por 0.

El gol tomó por sorpresa a los visitantes y, aunque intentaron llegar con ocasiones claras y de peligro ante el arco del costarricense, la mayoría de llegadas terminaron en tiros muy desviados o centros muy sencillos de atrapar para el tico.

A pesar de que Boca lo intentó, los rojinegros estaban convencidos de ir por los tres puntos y dar una alegría a su afición y ellos sí que generaron peligro ante Agustín Marchesín, que en la primera parte tuvo mucho más trabajo que Navas.

La insistencia de Newell’s volvió a generar frutos en la reposición del primer tiempo cuando Luciano Lollo conectó de cabeza un cobro de tiro libre. Esto dejó el fin de la primera parte con una ventaja que se hizo gigante para los locales.

En el complemento los de Fabbiani no parecían ir ganando porque siguieron volcados en ataque, pero esta vez los xeneizes se espabilaron un poquito y se hicieron con el balón para irse al ataque, sin embargo, la defensa de los locales se mostró muy segura y concentrada en el terreno de juego, dejando sin mayor efecto cada una de las jugadas.

LEA MÁS: Newell’s le está ganando a Boca Juniors con un gol en el que Keylor Navas fue protagonista

El verdadero peligro para Newell´s llegó al minuto 53, cuando Edinson Cavani recibió una falta en el área chica que terminó con un cobro de penal.

Esta acción fue lo más emocionante del partido, ya que puso a dos jugadores muy grandes en un cara a cara, a Navas y Cavani, quienes se conocen desde que eran figuras en el fútbol de Europa.

“Dos leyendas frente a frente lo hicieron en un Real Madrid vs. PSG, lo hicieron en un Costa Rica vs. Uruguay en el mundial y lo hacen ahora en Newell’s vs. Boca”, mencionó el comentarista emocionado.

Para fortuna de los leprosos, el duelo lo ganó Navas, ya que adivinó el tiro Cavani, que al final pegó en el palo, Keylor reaccionó y sacó el contraremate, por lo que el marcador siguió 2 a 0.

La intervención salvadora del Halcón, aparte de generar una locura completa en las graderías, también motivó con todo a sus compañeros, quienes siguieron buscando el tercer tanto con contragolpes donde la suerte no les ayudó o se les interpuso el talento y los reflejos de Marchesín.

El árbitro pitó el fin del encuentro y las cámaras volvieron al exmorado que tenía una gran sonrisa mientras lo abrazaban y felicitaban sus colegas.

Al final, la afición de Newell’s terminó gritando el: “olé, olé” cantando y brincando de felicidad porque su equipo les dio la alegría más grande de las 11 jornadas que lleva el presente torneo del fútbol argentino.

Ahora Keylor y compañía tendrán que pasar la página y prepararse para lo que viene el jueves 3 de abril cuando enfrente al Kimberley Mar de Plata en la primera ronda de la Copa Argentina.