Keylor Navas no ha ni llegado al Real Madrid pero en El Chiringuito ya lo empezaron a despellejar

Posible regreso de Keylor Navas al Real Madrid fue criticado por los panelistas del Chiringuito

El nombre del portero costarricense, Keylor Navas, es tendencia desde este jueves que empezó a sonar como una opción para reemplazar a Thibaut Courtois en el Real Madrid, posibilidad que no le gustó mucho a los panelistas del “Chiringuito”.

El popular programa español analizó los pro y los contra de los arqueros que la prensa española ha señalado como posibles opciones para reemplazar al belga y aunque reconocieron que tiene algunos puntos a favor, como ya haber jugado con los blancos, la mayoría no estuvo de acuerdo con la idea.

“Es verdad que se lo han ofrecido al Real Madrid, le dijeron que Keylor está disponible para esta operación, esa es la información que me llega, pero también me consta que no es una de las primeras opciones”, comentó el periodista José Luis Sánchez.

LEA MÁS: ¿Keylor Navas o David de Gea? La afición del Real Madrid lo tiene claro

El exportero argentino y actual comentarista deportivo, Jorge D’Alessandro, hizo una de sus acostumbradas payadas y según él, muy chiva, dijo que Navas no debería ni ser tema de discusión.

“Si se fue un portero que no vuelva más, si Navas hubiera sido bueno no venía Courtois, si hubiera sido bueno se queda Navas y no viene Courtois, hemos hecho mil debates de esto y ahora no me van a meter a Navas si lo echaron”, comentó muy alterado el sudamericano.

A pesar de que D’Alessandrok se enojó tanto, los demás panelistas le dejaron claro que no tiene sentido lo que dijo, porque muchos jugadores y entrenadores se van de un club y luego vuelven.

La Liga española inicia este sábado y el Madrid tiene tiempo para fichar un portero hasta el último día de agosto.