Keylor Navas tuvo una presentación agridulce en casa ante la afición de Pumas

Keylor Navas se estrenó en casa con Pumas (Tomada de X/Tomada de Twitter)

Keylor Navas tuvo un estreno agridulce ante la afición universitaria, en el choque entre el Pumas FC y el Necaxa.

El portero costarricense tuvo este domingo su primer partido en el Estadio Olímpico Universitario, en la Ciudad de México, donde recibió un golazo.

El juego terminó con un marcador de 1 por 1, un resultado doloroso para el cuadro del tico que dominó gran parte del partido y tuvo muchas opciones para dejarse los tres puntos.

Navas tuvo un choque tranquilo, con las cámaras y la afición pendiente de él, se mostró seguro bajo el marco en las jugadas en que tuvo que intervenir.

LEA MÁS: Inter Miami aprovechó la ausencia de Keylor Navas y mandó a Pumas para la casa

El marcador se abrió al minuto 59 por medio de un gol de Rubén Duarte que puso a Pumas arriba, pero la alegría les duró muy poco.

Menos de 10 minutos después, al 68′, Diego de Buen marcó el definitivo 1 por 1 con un disparo de pierna derecha que el Halcón no pudo ni tocar por más que voló en su arco.

A pesar del empate, Navas se mostró tranquilo y la cámara lo enfocó animando a sus compañeros a ir por el gol del triunfo, opción que casi llega en el tiempo de reposición por la vía del penal.

Una jugada en el área del Necaxa fue señalada como penal por el árbitro central, pero tras revisar la jugada por la intervención del videoarbitraje, desistió de su decisión y aseguró que no fue falta.

LEA MÁS: Keylor Navas recibe tierna dedicatoria musical de un niño de Pérez Zeledón

Ahora el costarricense y sus compañeros tienen que hacer borrón y cuenta nueva para enfocarse en el próximo juego, que será el sábado 16 de agosto de visita ante el Toluca, esto por la quinta jornada del campeonato de Apertura.