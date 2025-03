¿Keylor Navas volverá a la Selección Nacional? Esto es lo que se sabe

Keylor Navas no fue convocado por Miguel Herrera para fecha FIFA de marzo prensa FCRF

Keylor Navas volvió al fútbol con el Newell´s Old Boys en Argentina y a muchos eso les revivió la esperanza de volver a verlo en la Selección Nacional, pero al parecer la espera tendrá que continuar porque no entró en la lista de convocados para los partidos de marzo.

Con la nueva dirección técnica de la mano de Miguel “el Piojo” Herrera y el portero tico jugando a un gran nivel en el fútbol argentino, muchos pedían su regreso a la Selección, pero según información que dio Christian Sanvodal en Teletica Radio, eso no se va a dar.

“Tengo noticia, tengo noticia de última hora, no está en la lista de convocados de la Selección Nacional, Keylor Navas. Fin de la historia, fin de la novela, fin de todo. La duda era si iba a estar ahora y no está”, mencionó.

Sandoval agregó que si no está ahora es complicado que vuelva en el futuro. Además, la Tricolor, desde que renunció, se le ha extrañado poco gracias a las buenas actuaciones de Patrick Sequeira que cada día convence más a los ticos.

“Para mí no hay que poner puntos suspensivos. Keylor Navas no está y si no está ahora, ¿para qué va a estar después? Nosotros seguimos consolidando a Patrick Sequeira en la Selección Nacional, no hay que retroceder con Keylor”, concluyó.

Al parecer, entre los tres porteros que convocó Herrera y que saldrán a la luz el domingo están Sequeira y Esteban Alvarado

La Sele se enfrentará el 21 y 25 de marzo a Belice por un boleto a la Copa Oro.