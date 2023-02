Keylor Navas y el Nottingham Forest aplican táctica de la Sele al Manchester City

Keylor Navas y el Nottingham Forest intentaron aguantarle un 0-0 al Manchester City en la primera mitad del partido que están disputando este sábado, pero cuando parecía que se iban al descanso logrando el objetivo, Bernardo Silva le clavó un pepinazo al tico.

Keylor Navas ha tenido poco trabajo en estos primeros 45 minutos. AFP (JUSTIN TALLIS/AFP)

La mejenga de la Premier League, arrancó a las 9 a. m. en el estadio City Ground.

El costarricense, en estos primeros 45 minutos, casi no tocó bola, primero porque casi no le llegaron y porque en la primera clarita de los ciudadanos, la mandaron a guardar.

El tanto cayó al minuto 41 cuando Silva recibió un pase afuera del área y la pegó de zurda de seguido, fue un remate en seco, fuerte y al centro que Navas, pese a que la rozó, no la pudo desviar.

El equipo rojo ha aplicado un planteamiento muy similar al de la Selección Nacional de Costa Rica en el Mundial de Qatar, o sea, no pasa de la media cancha.

Los Rojos, sabiendo la superioridad de los ciudadanos, se encerraron a más no poder para tratar de que el equipo dirigido por Pep Guardiola no pueda vencer al tico, pero no lo lograron.

El City ha tenido un tiro de libre de Kevin De Bruyne que quedó en la barrera y otros cuantos remates desviados.

Las únicas dos veces que el portero nacional se ensució los guantes fue para detener un centro al inicio de la mejenga y luego para acostarse y cortar una ofensiva de Phil Foden.

Keylor también puede rajar que es un portero con suerte, pues dos remates que iban con sello de gol, han pasado muy cerquita del poste.

