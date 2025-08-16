Keylor Navas y el Pumas jugarán este sábado y aquí le contamos dónde y a qué hora verlo

Keylor Navas volverá a jugar este sábado (Pumas/Pumas)

Este sábado Keylor Navas y el Pumas volverán a jugar en la liga mexicana en un complicado juego de visita.

Tras empatar en casa contra el Necaxa, al cuadro universitario le urge sumar puntos en el torneo de Apertura, por ende va con todo contra el Toluca.

El portero costarricense sin duda será uno de los grandes atractivos del juego y es que desde que llegó a México ha sido una sensación el fútbol azteca, tanto así que aficionados de otros equipos fueron al estadio Universitario el domingo, solo para verlo a él.

El partido está pactado para hoy a las 9: 10 de la noche (hora de Costa Rica) en el Estadio Nemesio Diez y quienes quieran seguir el encuentro tendrán que hacerlo por la señal de TUDN, Vix Premium.

El encuentro será un desafío para Navas, pues los diablos rojos son los vigentes campeones aztecas, por lo que sin duda, Keylor tendrá que emplearse a fondo para conseguir su marco en cero.