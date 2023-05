Kristian Mora se hartó y dijo lo que nadie dice sobre Jafet Soto

Kristian Mora dijo todas las verdades sobre Jafet Soto.

El narrador y director de Tigo Sports, Kristian Mora, no se guardó nada luego del show que hizo Jafet Soto en Tibás este domingo.

De manera muy crítica ,pero sin decir ninguna mentira, el conocido locutor ratificó este lunes en su programa Fútbol X Dentro, las palabras que escribió en sus redes sociales, en donde criticaba el accionar del dirigente-técnico-gerente del Herediano.

“Como alguien despide un técnico, se pone él, después que quita para poner otro y después aparece en un partido como técnico porque el entrenador está castigado y que además se dedicó a alborotar a la gente en la platea y a pelearse con el árbitro y todo lo que sabemos que viene haciendo con el personaje que interpreta día a día.

“Para mí es una charlatanería y una falta de respeto para el fútbol, queremos ser serios y nos comportamos de forma seria y eso no le ayuda ni a él ni a su equipo porque en algún momento se interpretaba que todas esas cosas le ayudaban a su equipo que viene deportivamente mal”, comentó.

Posted by FutbolXDentro on Monday, May 15, 2023

Mora señaló que sabe que hay muchos seguidores del Team ( o de Jafet) que se ofenden cuando se le critican al multifacético personaje, por eso, no se guardó nada.

“Parece que les tiene lavado el cerebro a buena parte de su afición y haga lo que haga, hay que defenderlo y respaldarlo, pero creo que hay un momento en el que hay que pensar y no simplemente seguir al líder como los caballos, que nos los dejan ver, vaya, no vea y no escuche y siga para adelante”, comentó.

Jafet Soto hizo su show en el Ricardo Saprissa, pero de poco le sirvió. (Jose Cordero)

El locutor aceptó que Jafet ha hecho cosas buenas, pero hay otras que no están bien y no está mal que alguien las diga.

“Entre la intimidación que genera alrededor del fútbol o la forma en que se echa al bolsillo o ‘compra’ --futbolísticamente-- hablando a gente de fútbol, pues ha ido caminando, pero creo que no le hace bien al balompié y hay un montón de situaciones que todos en el fútbol lo saben, hay unos callados, otros que tienen temor de metérsele al tren y otros que simplemente se dejan comprar”, agregó Mora, entre otras cosas.

Es más, Kristian fue más allá y dice que buscó videos de YouTube de Jafet Soto siendo ovacionado por un estadio de 80 mil personas y no encontró, respondiendo a lo que dijo el dirigente sobre David Guzmán al ser aplaudido por 17 mil personas en el Ricardo Saprissa.

Agregó que Jafet debería enfocarse en su equipo o “sus equipos” y en su estadio, aduciendo que ese será el gran negocio de Jafet Soto.