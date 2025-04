La Cobra, famoso streamer argentino, cuestiona las palabras de Keylor Navas

La Cobra atacó a Boca Juniors y cuestionó la atajada de Keylor Navas. (La Cobra/Instagram)

Keylor Navas está sonando fuertemente en Argentina por su buen papel con Newell’s desde su llegada al club, principalmente tras el último encuentro de este fin de semana contra el gigante Boca Juniors.

Ante esta situación, La Cobra, el famoso streamer argentino con más de dos millones de seguidores y aficionado del cuadro boquense, no se contuvo y criticó a su equipo, además cuestionó la atajada de Navas en el penal.

Keylor Navas es tendencia en Argentina. (Newell's/Newell's)

“Keylor Navas no le atajó el penal a Cavani, Cavani lo erró, es la verdad, amigo. Cavani pateó en el palo, al palo, que encima después, el rebote le queda a Battaglia, patea y palo, la p”@([ m@#”.

“Sinceramente, chicos, voy a decir algo: ‘Boca es un club olvidado. No puede ser. Jugadores que no rinden, tenemos una y no la aprovechamos, nos comemos todos los goles, se lesionan los jugadores, el técnico está perdidísimo”, comentó indignado el creador de contenido.

Navas había confesado a la prensa argentina que él si tocó un poco el balón con el aguante y posteriormente pegó en el palo, además en el rebote se ve que el tico sí saca el balón.