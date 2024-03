Leonel Moreira comparó a Alajuelense con el Barcelona por la siguiente razón

Leonel Moreira repartió responsabilidades tras la derrota de Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

Liga Deportiva Alajuelense volvió a perder por goleada, esta vez ante una aguerrida Asociación Deportiva Guanacasteca que pelea con todo por la clasificación, y Leonel Moreira responsabilizó a los jugadores por el resultado.

Aunque tras la goleada 4-0 ante el New England en Concacaf despidieron al entrenador Andrés Carevic, los manudos no levantan cabeza y perdieron 3 por 0 en su visita a Nicoya, Osito no evadió la culpa.

“Somos nosotros los responsables, nosotros no podemos pagarle a la afición de esta manera, en algún momento se nos va a dar, tenemos que seguir adelante, preocuparnos más, no nos está alcanzando solo con ponernos la camisa de la Liga. No podemos perder partidos por falta de detalles, tenemos que unirnos, velar por los beneficios del equipo y dejar los intereses propios a un lado”, explicó el portero.

Para el arquero es una mala racha típica del fútbol, incluso la comparó con la de grandes equipos como el FC Barcelona.

“Son rachas, yo he visto equipos que lo tienen todo, el Barcelona tiene todo y no está pasando un buen momento, tenemos que agarrar esos ejemplos y seguir adelante”, concluyó.

ADG se aferra al sueño

Emerson Bravo fue figura en el triunfo de su club contra los manudos. Para él, la clave es la buena relación que hay en lo interno del club.

“Sabemos que la Liga es un equipazo, pero se nos dieron las cosas, el grupo está trabajando muy bien. El profe en la cancha me habla, me exige bastante y yo respondo dándolo todo, eso me motiva a ser mejor”, concluyó el guanacasteco.