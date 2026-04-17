Liberia vs. Cartaginés: ¿A qué hora y por cuál canal ver el partido clave por la clasificación este viernes?

El Municipal Liberia y Cartaginés se enfrentarán este viernes en un duelo directo por la zona de clasificación del torneo de Clausura, en un partido que puede mover posiciones clave en la tabla.

Un duelo con presión en la tabla

Liberia recibe a Cartaginés en duelo clave por la clasificación. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El cuadro guanacasteco, que marcha en la cuarta posición, recibe en casa a los brumosos, que ahorita ocupan el tercer puesto del campeonato, en un choque donde ambos equipos necesitan sumar.

Liberia lucha por mantenerse dentro de la zona de clasificación, con Alajuelense y San Carlos muy cerca, a solo dos y cuatro puntos respectivamente, presionando desde atrás.

Por su parte, los de la Vieja Metrópoli tienen claro el objetivo: ganar para sostenerse en la parte alta y meter presión directa sobre el Deportivo Saprissa.

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Un triunfo, combinado con una eventual caída de los morados en el clásico, dejaría a Cartaginés en el segundo lugar del torneo.

Hora y canal del partido

El compromiso se disputará este viernes, a las 8 p.m., en el estadio Edgardo Baltodano, casa de los Coyotes.

El encuentro se podrá seguir en vivo a través de FUTV.

El escenario está listo para un enfrentamiento intenso, donde cada punto puede ser determinante en la recta final del campeonato.

Nota realizada con ayuda de IA