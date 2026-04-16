Lionel Messi sorprende al mundo y compra equipo de Barcelona

El astro argentino Lionel Messi dio un paso inesperado fuera de las canchas al confirmar la compra del UE Cornellà, equipo que milita en la Tercera RFEF, consolidando así su presencia en el fútbol español más allá de su carrera como jugador.

Un regreso estratégico a Cataluña

Lionel Messi adquiere el UE Cornellà y apuesta por el fútbol español. (JUAN MABROMATA/AFP)

La operación representa una apuesta significativa del actual jugador del Inter Miami CF, quien decidió adquirir la propiedad total del club catalán, ubicado en el Grupo V de la cuarta división del fútbol español.

El movimiento refuerza su histórica conexión con Barcelona, ciudad donde construyó gran parte de su legado durante dos décadas en el FC Barcelona.

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Según el comunicado oficial, “con esta operación, Messi refuerza su estrecha relación con Barcelona y su compromiso con el desarrollo del deporte y el talento local en Cataluña”.

Proyecto deportivo a largo plazo

El UE Cornellà se encuentra actualmente en la lucha por el ascenso, lo que convierte esta adquisición en una oportunidad para impulsar el crecimiento deportivo e institucional del club.

La inversión también se interpreta como un paso estratégico de Messi para consolidar su presencia en el fútbol internacional desde otra perspectiva, ahora como dirigente y propietario.

Más allá de la MLS

Mientras continúa su carrera en la Major League Soccer con el Inter Miami, Messi amplía su influencia en el deporte, apostando por el desarrollo de nuevas generaciones y fortaleciendo su legado en Europa.

Esta compra marca un nuevo capítulo en la trayectoria del argentino, quien sigue vinculado al fútbol español, ahora desde los despachos.