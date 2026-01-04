Teleguía Deportes

Los 90 Minutos por la Vida solo se pueden ver por Repretel y no por Teletica: esta es la razón

La tradicional cuadrangular benéfica 90 Minutos por la Vida no se transmitió por Teletica este año

Por Hillary Chinchilla Marín

Este domingo se disputa una nueva edición de la tradicional cuadrangular 90 Minutos por la Vida, con la participación de Saprissa, Alajuelense, Herediano y Cartaginés, pero llamó la atención de muchos televidentes que el evento no fue transmitido por Teletica, sino, únicamente, por la señal de Repretel Canal 6.

La razón por la que Teletica no transmitió el evento

90 Minutos por la Vida, 2026
La cuadrangular 90 Minutos por la Vida se transmitió este año solo por Repretel Canal 6. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La ausencia de Teletica en la transmisión generó dudas entre el público. Sin embargo, la explicación responde a un acuerdo establecido desde hace años.

Según explicó Pablo Guzmán, director de Deportes de Repretel, la transmisión de los 90 Minutos por la Vida se define bajo un sistema de rotación anual entre ellos y Teletica y este año correspondía a Repretel.

El contexto de la cuadrangular benéfica

Pablo Guzmán explicó que la transmisión rota cada año entre Teletica y Repretel.

Los 90 Minutos por la Vida reúnen cada año a los cuatro clubes tradicionales del fútbol costarricense en una cuadrangular cuyo objetivo principal es recaudar fondos para la Asociación de Lucha contra el Cáncer Infantil (ALCCI).

El evento combina fútbol, actividades familiares, espectáculos y homenajes, consolidándose como una de las iniciativas solidarias más importantes del deporte nacional.

Nota realizada con ayuda de IA

