Luis Fernando Suárez contó por qué Keylor Navas no está con la Selección

Luis Fernando Suárez dice que todo lo que tenga que ver con Keylor es decisión de él. (Rafael Pacheco Granados)

El entrenador de la Selección Nacional, Luis Fernando Suárez, defendió a Keylor Navas por no estar con el equipo en los juegos de Liga de Naciones de la Concacaf.

Este lunes, el timonel dio una conferencia de prensa previo a enfrentar el partido ante la representación de Panamá y, entre todos los temas que tocó, defendió al portero nacional.

LEA MÁS: “Ubiquémonos”: Luis Fernando Suárez ante cuestionamientos de la prensa

Navas ha recibido críticas por no venir a jugar con la Sele choques poco atractivos y en esta ocasión muchos pensaron que era decisión de él, pero Suárez dice que no fue así.

“Con Keylor yo he tomado la decisión. Yo lo llamo y le digo: “No te voy a necesitar por ahora, no te voy a llamar, quiero ver otras cosas”, comentó.

El timonel agregó que las convocatorias o no convocatorias de Navas en los últimos dos años han sido por cuenta de él y no del portero.

“Conmigo no manda él, yo he tomado la decisión, no sé qué habrá pasado antes, pero en año y medio que he estado acá, todo lo he hecho yo. Yo a Keylor lo defiendo”, concluyó.