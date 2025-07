Luis Marín aseguró que le pasó factura al Sporting ante Alajuelense

Luis Marín y el Sporting FC empezaron el torneo perdiendo ante Liga Deportiva Alajuelense. (MAYELA LOPEZ/Mayela López)

Luis Antonio Marín y el Sporting FC empezaron el torneo de Apertura con una dolorosa derrota en casa ante la Liga Deportiva Alajuelense, donde las bajas le pasaron factura.

El técnico albinegro rescató el trabajo de sus jugadores y lamentó las bajas que tuvo para este encuentro y es que no pudo contar con figuras como Ian Smith, Pipo González, Jossimar Méndez y Erick “Cubo” Torres.

“Las bajas siempre pesan, y cuando a usted le faltan nueve jugadores, no es fácil. La banca de nosotros era prácticamente siete jugadores del alto rendimiento y eso no es sencillo, porque normalmente las variantes empiezan después del minuto 60 cuando ya hay desgaste. Aunque, a todos los conozco y he trabajado con ellos, el partido no era sencillo y el rival tiene su peso. Las bajas tienen que pesar cuando se corta el abanico de posibilidades y más en un partido como estos”, mencionó en la conferencia de prensa tras el juego.

Fuera de ese aspecto, el exdefensor quedó contento con lo que vio en cancha, donde, hasta asegura, fueron superiores.

“Fue un partido intenso, por algunos ratos parejo, en el segundo tiempo fuimos mejores y más dinámicos. Desgraciadamente, tuvieron dos jugadas y nos hicieron los goles, pero felicito a los muchachos por el esfuerzo y el trabajo, nos faltó concretar opciones”, concluyó.

Marín espera tener más futbolistas disponibles para el próximo partido.

