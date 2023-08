Luis Rubiales es tendencia tras sorprender al mundo con polémicas declaraciones

Luis Rubiales es tendencia mundial tras dar polémicas declaraciones (GABRIEL BOUYS/AFP)

El presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, sacudió al mundo del fútbol tras dar polémicas declaraciones sobre el beso a una jugadora de España.

Aunque la prensa española informó que este viernes el presidente iba a anunciar su renuncia como jerarca del fútbol de ese país, fue todo lo contrario y en sus declaraciones se quitó la responsabilidad del beso a Jenni Hermoso.

“Ella fue la que me subió en brazos y me acercó a su cuerpo. Y yo le dije: ‘¿un piquito?’ y ella me dijo, ‘vale’”, contó en conferencia de prensa tras asegurar que no se iba a ir por su propia cuenta.

Las palabras de Rubiales lo volvieron tendencia mundial y generaron la molestia de millones de personas en el mundo, entre ellos jugadores y jugadoras españolas que han criticado al presidente y le han mandado mensajes de apoyo.

Algunos clubes como el FC Barcelona, el Sevilla y más también han enviado comunicados de prensa inconformes con la continuidad de Rubiales.

✅ 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | El Barça se pronuncia sobre el discurso de Luis Rubiales



🔵🔴 "Es totalmente impropia y desafortunada la actuación del presidente de la RFEF durante la celebración del Mundial" pic.twitter.com/QrcucK1aVZ — Diario SPORT (@sport) August 25, 2023