Luto en Saprissa: fallece exdelantero Rafael Aguilar Torres

El Deportivo Saprissa informó este lunes el fallecimiento de Rafael Aguilar Torres, exjugador del club que formó parte del equipo en la década de los 60, noticia que enluta al fútbol costarricense.

Saprissa confirmó la muerte de Rafael Aguilar Torres, exdelantero del club. (Saprissa/Saprissa)

Mensaje oficial del club

A través de sus redes sociales, la institución morada compartió una esquela en la que lamentó la pérdida del exdelantero.

“Lamentamos el sensible fallecimiento del señor Rafael Aguilar Torres, delantero de nuestro equipo en la década del 60”, publicó el club.

En el mismo mensaje, Saprissa expresó sus condolencias a los familiares y allegados del exfutbolista.

“Le enviamos el más fuerte de los abrazos en estos momentos tan difíciles a toda su familia y allegados”, agregó la institución.

Parte de la historia morada

Rafael Aguilar Torres fue parte del Saprissa en una época importante para el desarrollo del club, integrando el equipo como delantero en los años 60.

Su paso por la institución lo convierte en parte de la historia del conjunto tibaseño, que hoy lo despide con respeto y reconocimiento.

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La noticia ha generado reacciones entre aficionados y seguidores del fútbol costarricense, quienes se han unido a los mensajes de condolencias.

El fallecimiento de Aguilar Torres se suma a las pérdidas recientes que han impactado al deporte, recordando el legado de figuras que marcaron época en el balompié nacional.

Texto Nota con ayuda de IA