Mariano Torres reveló la clave que les permitió remontar ante Liberia y llegar a la final del torneo de Copa

El capitán de Saprissa, Mariano Torres, fue una de las figuras en la clasificación a la final del Torneo de Copa, no solo por su rendimiento en cancha, sino también por su análisis tras el partido.

El volante argentino aportó tres asistencias y destacó la reacción del equipo luego de iniciar en desventaja.

“Nunca renunciamos a nuestro juego”

Mariano Torres brindó declaraciones tras clasificar a la final del Torneo de Copa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En declaraciones a FUTV, Torres resaltó como un punto clave la capacidad del equipo para mantenerse fiel a su estilo.

“Nunca renunciamos a nuestro juego, a pesar de, como decís vos, arrancamos en desventaja, creo que a partir de ahí fue todo bueno de nosotros, empezamos a tener más la pelota, a encontrar los espacios, pases entre líneas y bueno, la contundencia también a la hora de definir, así que creo que eso es clave”.

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El capitán también insistió en la importancia de competir en el torneo, pese a que en ocasiones no recibe la relevancia esperada.

“Obviamente, como digo siempre, y no me voy a cansar de decirlo, por más que ahora ya llegué a la final, tal vez no se le da la relevancia a este campeonato, pero estamos compitiendo y estamos llegando hasta la final y es importante también para nosotros”.

Autocrítica constante y mentalidad competitiva

Más allá de su destacada actuación, Torres dejó claro que su enfoque está en mejorar constantemente. “Siempre quiero jugar mejor, siempre tengo cosas por mejorar, yo soy muy exigente conmigo mismo, cuando erro un pase me cuestiono mucho, pero creo que me estoy encontrando bien. Mientras pueda ayudar al equipo, me siento feliz”.

Mariano estaba muy feliz con el resultado. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El mediocampista también se refirió a una jugada que casi termina en gol desde larga distancia, producto del análisis previo del rival.

“Hay que ir conociendo a los rivales, él es un arquero que juega adelantado, lo estaba mirando y obviamente que para este marco se hace un poco más fácil y cuando me quedó una jugada ahí no lo dudé, pero salió increíble, lo felicité por eso (por la atajada)”.