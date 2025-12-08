Teleguía Deportes

Mauricio Wright vuelve al fútbol nacional con inesperado equipo

El experimentado técnico vuelve al campeonato nacional para asumir la dirección de Guadalupe FC, donde estará acompañado por Tray Bennette y Alfredo Morales

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín

Mauricio Wright está de vuelta en el fútbol nacional. Tras su paso por Saprissa, Municipal Grecia y su última participación con el Cartaginés, el estratega asumirá ahora la dirección técnica del Guadalupe FC, que confirmó oficialmente su llegada.

Wright, la nueva apuesta guadalupana

Mauricio Wright regresa al banquillo para dirigir al Guadalupe FC.
Mauricio Wright regresa al banquillo para dirigir al Guadalupe FC. (Cortesía /Cortesía)

Guadalupe FC anunció con entusiasmo la incorporación del técnico, destacando la experiencia y liderazgo que aportará en esta nueva etapa competitiva.

El club atraviesa un proceso de renovación deportiva y cree que Wright es el perfil ideal para encaminar el proyecto.

Guadalupe FC se complace en anunciar a su nuevo entrenador, Mauricio Wright”, informó la institución en un comunicado, resaltando la importancia de contar con un timonel de amplio recorrido en el balompié tico.

El entrenador estará acompañado en el banquillo por Tray Bennette y Alfredo Morales, quienes reforzarán el cuerpo técnico de cara a los retos que el equipo deberá enfrentar en el próximo torneo.

Wright, conocido por su carácter firme y su capacidad para sacar provecho de planteles jóvenes, llega con el desafío de fortalecer la competitividad del equipo y potenciar el talento emergente, uno de los sellos característicos de Guadalupe FC en los últimos años.

Nota realizada con ayuda de IA.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Mauricio WrightNotas IALTNotas IALTHGuadalupe FC
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.