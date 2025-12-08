Mauricio Wright vuelve al fútbol nacional con inesperado equipo

Mauricio Wright está de vuelta en el fútbol nacional. Tras su paso por Saprissa, Municipal Grecia y su última participación con el Cartaginés, el estratega asumirá ahora la dirección técnica del Guadalupe FC, que confirmó oficialmente su llegada.

Wright, la nueva apuesta guadalupana

Mauricio Wright regresa al banquillo para dirigir al Guadalupe FC. (Cortesía /Cortesía)

Guadalupe FC anunció con entusiasmo la incorporación del técnico, destacando la experiencia y liderazgo que aportará en esta nueva etapa competitiva.

El club atraviesa un proceso de renovación deportiva y cree que Wright es el perfil ideal para encaminar el proyecto.

“Guadalupe FC se complace en anunciar a su nuevo entrenador, Mauricio Wright”, informó la institución en un comunicado, resaltando la importancia de contar con un timonel de amplio recorrido en el balompié tico.

El entrenador estará acompañado en el banquillo por Tray Bennette y Alfredo Morales, quienes reforzarán el cuerpo técnico de cara a los retos que el equipo deberá enfrentar en el próximo torneo.

Wright, conocido por su carácter firme y su capacidad para sacar provecho de planteles jóvenes, llega con el desafío de fortalecer la competitividad del equipo y potenciar el talento emergente, uno de los sellos característicos de Guadalupe FC en los últimos años.

