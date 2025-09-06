Teleguía Deportes

Miembro del Deportivo Saprissa hizo polémico comentario por declaración de Bryan Oviedo

Al parecer en Saprissa no le perdonan a Bryan Oviedo su paso por Alajuelense

Por Hillary Chinchilla Marín
Bryan Oviedo confía en llegar pronto al ritmo que quiere en esta etapa con Liga Deportiva Alajuelense.
A Bryan Oviedo desde Saprissa no le perdonan su pasado en Alajuelense (Prensa Alajuelense)

Un miembro del Deportivo Saprissa escribió un polémico mensaje por declaraciones de Bryan Oviedo.

Durante los últimos años se volvió una tendencia que jugadores que brillaron en el Deportivo Saprissa antes de ir al fútbol internacional, volvieran al país y ficharan con el máximo rival, Alajuelense, algo que ni la afición ni algunos miembros del club perdonan.

Bryan Oviedo fue uno de los últimos en unirse a ese grupo y, aunque ya no está en la Liga, sus declaraciones siguen molestando a los morados.

El lateral fue presentado como nuevo fichaje sancarleño y aseguró que siempre fue su sueño jugar en ese equipo, algo que Juan Gabriel Rodríguez, más conocido como Pingo, masajista de Saprissa, no le dejó pasar.

El famoso y a veces polémico utilero comentó una publicación que tenía las declaraciones de Bryan y, a pesar de que solo puso unos emojis con caritas congeladas, que, en términos futbolísticos, se usa para decirle a alguien pecho frío.

Una página de aficionados vio el mensaje y le sacó captura con orgullo, pues es lo que muchos de ellos piensan, eso sí, provocó que Pingo borrara el comentario.

Juan Gabriel Pingo Rodríguez se ganó la medalla 18 de campeón con Saprissa
Juan Gabriel Pingo Rodríguez dejó claro lo que piensa de Bryan Oviedo (Tomada de Twitter)
