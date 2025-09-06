Miembro del Deportivo Saprissa hizo polémico comentario por declaración de Bryan Oviedo

A Bryan Oviedo desde Saprissa no le perdonan su pasado en Alajuelense (Prensa Alajuelense)

Un miembro del Deportivo Saprissa escribió un polémico mensaje por declaraciones de Bryan Oviedo.

Durante los últimos años se volvió una tendencia que jugadores que brillaron en el Deportivo Saprissa antes de ir al fútbol internacional, volvieran al país y ficharan con el máximo rival, Alajuelense, algo que ni la afición ni algunos miembros del club perdonan.

LEA MÁS: Saprissa recibe una advertencia que le podría golpear duro el bolsillo

Bryan Oviedo fue uno de los últimos en unirse a ese grupo y, aunque ya no está en la Liga, sus declaraciones siguen molestando a los morados.

El lateral fue presentado como nuevo fichaje sancarleño y aseguró que siempre fue su sueño jugar en ese equipo, algo que Juan Gabriel Rodríguez, más conocido como Pingo, masajista de Saprissa, no le dejó pasar.

LEA MÁS: Bryan Oviedo sorprendió al reaparecer con un equipo inesperado

El famoso y a veces polémico utilero comentó una publicación que tenía las declaraciones de Bryan y, a pesar de que solo puso unos emojis con caritas congeladas, que, en términos futbolísticos, se usa para decirle a alguien pecho frío.

Una página de aficionados vio el mensaje y le sacó captura con orgullo, pues es lo que muchos de ellos piensan, eso sí, provocó que Pingo borrara el comentario.

Juan Gabriel Pingo Rodríguez dejó claro lo que piensa de Bryan Oviedo (Tomada de Twitter)