Minor Díaz le mandó un fuerte mensaje a Saprissa, Herediano y Cartaginés tras sumar ante Alajuelense

Minor Díaz, Guanacasteca. (ADG /ADG)

Minor Díaz dejó claro que la Asociación Deportiva Guanacasteca está para pelear con cualquier equipo del país y no le va a regalar puntos a nadie.

El entrador del cuadro guanacasteco está contento, orgulloso y motivado con el proyecto que lidera y espera que eso se refleje en la cancha, esto tras empatar ante Alajuelense.

“Nosotros, como institución, vamos a luchar hasta el final. Yo no tengo por qué facilitarle el camino a nadie. El que quiera clasificarse tiene que ser mejor que nosotros. Nos tocaban los cuatro grandes que estaban peleando ahí arriba y nosotros somos profesionales y queremos ganar siempre”, contó en la conferencia de prensa.

El timonel aseguró que tiene como objetivo ser un equipo que la gente discute verlos jugando, pero tiene claro que eso es un proceso a largo plazo.

“No es fácil darle intensidad a un equipo y eso es lo que nosotros esperamos hacer un equipo que no tenga miedo de jugar con la pelota, así que hoy me quedo con eso y con la intensidad. Me gusta, pero tenemos que mejorar muchísimo e ir partido a partido”, explicó. Desde junio vamos a tener un nuevo ADG, el equipo que a la afición le va a gustar. Desde ya estamos pensando en fichajes y sé que vamos a hacer un equipo que juegue bien, que la gente aplauda su fútbol”.

Para Díaz y compañía lo primordial es terminar de la mejor manera este torneo para en el próximo empezar de cero con muchas ambiciones y grandes objetivos.