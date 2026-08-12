Teleguía Deportes

Motagua vs. Cartaginés: ¿A qué hora y por cuál canal ver el partido este miércoles por la Copa Centroamericana?

Cartaginés busca su primera victoria en Honduras para meterse en la zona de clasificación

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín

El Club Sport Cartaginés tendrá este miércoles una importante prueba fuera de casa cuando visite al Motagua de Honduras por la tercera jornada de la Copa Centroamericana.

Los brumosos llegan a territorio hondureño con la necesidad de sumar para intentar meterse en zona de clasificación, luego de conseguir un punto en el único compromiso que han disputado hasta el momento en el torneo regional.

Cartaginés visita a Motagua este miércoles por la tercera jornada de la Copa Centroamericana.
Cartaginés visita a Motagua este miércoles por la tercera jornada de la Copa Centroamericana. (Gemini/Made with Google AI)

Cartaginés va por puntos importantes

El conjunto de la Vieja Metrópoli arrancó su participación con un empate, por lo que una victoria en Honduras podría darle un impulso importante en la lucha por avanzar a la siguiente ronda.

LEA MÁS: La contundente frase de Amarini Villatoro antes de enfrentar al campeón de Honduras

La visita a Motagua aparece así como una oportunidad para que Cartaginés comience a ganar terreno, en una competición en la que dejar puntos en el camino puede complicar rápidamente las aspiraciones de clasificación.

El partido entre Motagua y Cartaginés arrancará a las 7 p. m., hora de Costa Rica, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.

Los brumosos buscarán regresar de Honduras con un resultado que les permita encarar con mejores posibilidades lo que resta de la fase de grupos de la Copa Centroamericana.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
ESPN y Disney+MotaguaClub Sport CartaginésCopa Centroamericana
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.