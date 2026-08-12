Motagua vs. Cartaginés: ¿A qué hora y por cuál canal ver el partido este miércoles por la Copa Centroamericana?

El Club Sport Cartaginés tendrá este miércoles una importante prueba fuera de casa cuando visite al Motagua de Honduras por la tercera jornada de la Copa Centroamericana.
Los brumosos llegan a territorio hondureño con la necesidad de sumar para intentar meterse en zona de clasificación, luego de conseguir un punto en el único compromiso que han disputado hasta el momento en el torneo regional.
Cartaginés va por puntos importantes
El conjunto de la Vieja Metrópoli arrancó su participación con un empate, por lo que una victoria en Honduras podría darle un impulso importante en la lucha por avanzar a la siguiente ronda.
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La visita a Motagua aparece así como una oportunidad para que Cartaginés comience a ganar terreno, en una competición en la que dejar puntos en el camino puede complicar rápidamente las aspiraciones de clasificación.
El partido entre Motagua y Cartaginés arrancará a las 7 p. m., hora de Costa Rica, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.
Los brumosos buscarán regresar de Honduras con un resultado que les permita encarar con mejores posibilidades lo que resta de la fase de grupos de la Copa Centroamericana.