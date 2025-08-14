Motagua vs. Cartaginés: ¿A qué hora y por cuál canal ver el partido por Copa Centroamericana?

Cartaginés volverá a jugar en Copa Centroamericana (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Este jueves vuelve la acción en Copa Centroamericana y Costa Rica será representado por el Club Sport Cartaginés.

Tras una semana sin disputar el torneo regional, el cuadro brumoso tendrá un complicado reto ante el Motagua de Honduras, en calidad de visitante.

Los de la Vieja Metrópoli llegan motivados después de golear 3 por 0 al Deportivo Saprissa en el campeonato de Apertura, marcador que buscarán repetir hoy.

El juego está pactado para las 8 de la noche en el Estadio Nacional Chelato Ucles y en Costa Rica. Quienes lo quieran seguir por televisión, solo tienen dos opciones.

Debido a que los derechos de transmisión de la Copa le pertenecen a ESPN, los juegos solo se pueden ver por ese canal y por su aplicación de pago Disney +.

Así que ya lo saben brumosos, a estar atentos a esa señal y a cruzar los dedos para que el equipo se traiga un buen marcador de territorio catracho.

