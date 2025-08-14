Teleguía Deportes

Motagua vs. Cartaginés: ¿A qué hora y por cuál canal ver el partido por Copa Centroamericana?

Tras golear a Saprissa, Cartaginés tendrá un duro reto en Copa Centroamericana

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín
Cartaginés vs. Saprissa
Cartaginés volverá a jugar en Copa Centroamericana (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Este jueves vuelve la acción en Copa Centroamericana y Costa Rica será representado por el Club Sport Cartaginés.

Tras una semana sin disputar el torneo regional, el cuadro brumoso tendrá un complicado reto ante el Motagua de Honduras, en calidad de visitante.

Los de la Vieja Metrópoli llegan motivados después de golear 3 por 0 al Deportivo Saprissa en el campeonato de Apertura, marcador que buscarán repetir hoy.

LEA MÁS: A Jeaustin Campos le están volando tieso y parejo en Honduras por un fuerte motivo

El juego está pactado para las 8 de la noche en el Estadio Nacional Chelato Ucles y en Costa Rica. Quienes lo quieran seguir por televisión, solo tienen dos opciones.

Debido a que los derechos de transmisión de la Copa le pertenecen a ESPN, los juegos solo se pueden ver por ese canal y por su aplicación de pago Disney +.

Así que ya lo saben brumosos, a estar atentos a esa señal y a cruzar los dedos para que el equipo se traiga un buen marcador de territorio catracho.

LEA MÁS: Andrés Carevic destacó aspecto clave para el Cartaginés luego de haber goleado al Saprissa

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
CartaginésSaprissaCopa CentroamericanaMotagua
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.