Motagua vs. Cartaginés: ¿A qué hora y por cuál canal de TV ver el partido por boleto a Concacaf?

El Fútbol Club Motagua de Honduras y el Club Sport Cartaginés de Costa Rica se juegan este martes 28 de octubre el todo por el todo en el partido de vuelta del repechaje de la Copa Centroamericana, que otorga un pase directo a la Copa de Campeones de Concacaf 2025.

El encuentro está programado para las 8:00 p. m. (hora de Centroamérica) en el Estadio Nacional Chelato Uclés, en Tegucigalpa, y será transmitido en vivo por ESPN y la plataforma Disney+.

Motagua recibe al Cartaginés en Tegucigalpa por el boleto a la Concachampions 2025. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Cartaginés con ligera ventaja

El conjunto brumoso llega con ventaja al compromiso tras ganar el partido de ida 1-0 en el estadio Fello Meza. Ese marcador obliga a Motagua a buscar la remontada ante su afición si quiere mantener vivas sus aspiraciones internacionales.

El gol de la ida fue obra de Geancarlo Castro, quien le dio la ventaja al cuadro costarricense. Ahora, el equipo dirigido por Andrés Carevic buscará resistir la presión del rival y concretar su clasificación a la siguiente fase.

Partido decisivo en Tegucigalpa

Ambos clubes ya quedaron eliminados del sorteo principal de la Liga Centroamericana, pero el repechaje representa la última oportunidad para clasificar a la Concachampions, torneo que reunirá a los mejores clubes de la región en 2025.

El ambiente en Tegucigalpa se anticipa intenso, con el Motagua confiando en el apoyo de su público y el Cartaginés apostando por su orden defensivo y la experiencia de sus jugadores para mantener la ventaja.

Cartaginés ganó 1-0 la ida y busca cerrar la serie en suelo hondureño. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

